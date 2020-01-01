Оливер Кан вернулся в "Баварию". Он вошел в состав совета директоров клуба

Бывший вратарь мюнхенской "Баварии" Оливер Кан вернулся в клуб. Первого января 2020 года стал активен ранее подписанный контракт на пять лет и теперь он приступает к исполнению своих обязанностей в качестве одного из функционеров совета директоров мюнхенцев.

Как сообщает "Спорт-экспресс", первые два года своего контракта Кан будет одним из членов совета, а спустя два года он возглавит его. Это произойдет после того, как этот пост покинет нынешний глава совета Карл-Хайнц Руммениге.

Напомним, что Кан выступал за "Баварию" в качестве футболиста на протяжении 14 лет. В составе мюнхенского клуба он выигрывал восемь титулов чемпиона Германии, шесть Кубков страны, Кубок УЕФА и Лигу чемпионов. В минувшем году он был включен в Зал славы немецкого футбола.