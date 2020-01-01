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Конфликт между США и Ираном 40 минут назад

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1 января 202021:22 Валентин Богданов

Осада посольства США в Ираке: что "взорвало" людей?

Осада посольства США в Ираке: что "взорвало" людей?

Охрана американского посольства в Багдаде отбила новую попытку штурма. За ворота здания дипмиссии хотели попасть около тысячи протестующих. Против них применили слезоточивый газ и резиновые пули. В посольство были переброшены еще 500 морпехов США. Чем вызван протест и к какому варианту развития событий готовится Вашингтон?

Даже в так называемой "зеленой зоне" Багдада и на семнадцатый год после захвата иракской столицы американцы не чувствуют себя в безопасности. Окруженное протестующими посольство США до деталей похоже на крепость. Высоченные стены. По углам — сторожевые башни. Вскрыть цитадель разъяренная толпа пыталась с помощью тарана.

Среди тех, кто, раскачивая трубу, крушили пуленепробиваемые стекла сторожевых будок и поджигали служебные постройки, не особо скрываясь, мелькали люди с нашивками регулярной (то есть формально союзной США) армии Ирака. Впрочем, главная движущая сила и вовсе не думала маскировать себя. Тут и там — желто-зеленые флаги движения Катаиб Хезболла (запрещено в РФ).

"Мы спалим все. Мы хотим вышвырнуть американцев отсюда! Мы хотим ударить по ним, наказать их. Американцы, мы вас предупреждали!" – кричат протестующие.

Имена тех, за кого хотят отомстить, написали на стенах посольства. 29 декабря 25 человек погибли и более 50 пострадали во время американских авиаударов в приграничном с Сирией городе Эль-Каим. Бил Пентагон по бойцам того самого шиитского движения Катаиб Хезболла. В Вашингтоне группировку считают ответственной за недавнюю ракетную атаку по иракской военной базе в Киркуке. Тех, кто пытался захватить посольство, тоже атаковали с воздуха. До ракет, правда, не дошло. Вертолеты Apache сбросили шумо-световые боеприпасы.

Американские дипломаты во время штурма не пострадали, а посла Мэтта Тьюллера даже не было в посольстве. В Госдепе сообщили, что он никуда не бежал, а находился в запланированной поездке.

Впрочем, вопроса в стиле, а не второе ли это Бенгази, госсекретарь США Помпео не избежал.

- Насколько близки мы были к эвакуации посольства или разгону протестующих силой?

- Мы не рассматривали эвакуацию, но президент Трамп и наша команда работают над тем, чтобы обеспечить безопасность посольства, — заявил Майк Помпео.

Капитан команды за семь с половиной часов до Нового года открыл Twitter. "Иран понесет полную ответственность за потерянные жизни или нанесенный ущерб любому нашему представительству. Они заплатят очень большую цену. Это не предупреждение — это угроза. Счастливого Нового года!" – написал Дональд Трамп.

Примерно в это время из трех конвертопланов Оsprey, приземлившихся на территории посольства США в Багдаде, уже высаживались первые из американских 750 морпехов.

А американский президент, проводящий каникулы во Флориде, все-таки решил выйти к журналистам, которые успели написать, что вместо ситуации в Ираке Трамп поглощен ситуацией на полях для гольфа.

- Вы предполагаете войну с Ираном?

- Не думаю, что это было бы хорошей идеей для Ирана. Она не продлилась бы долго. Хочу ли я войны? Нет, я хочу сохранить мир. Я люблю мир. Ирану следует хотеть мира больше, чем кому-либо, — подчеркнул Трамп.

Но и ответ Тегерана в этой ситуации вряд ли мог быть каким-то другим. Тем более что к угрозам из Вашингтона там давно привыкли.

"Авиаудары США — это месть шиитскому ополчению за борьбу против ИГИЛ (запрещено в РФ). Иранское правительство, народ и я решительно осуждаем этот злостный акт Соединенных Штатов. Иран не стремится к войне, но будет противостоять тем, кто угрожает интересам, величию и прогрессу иранской нации", — заявил Али Хаменеи, Верховный лидер Ирана.

Происходящее, наверное, можно было бы вписать в рамки очередного американо-иранского обострения, но в этот раз появилась новая вводная. Две крупнейшие парламентские силы Ирака — шиитская коалиция "Фатх" и коалиция "Идущие вместе" — требуют принятия закона о выводе войск США. Ну, а американцам, наверное, стоит даже порадоваться. В конце концов демократия, о строительстве которой так много говорил Джордж Буш-младший, наконец-то дала всходы.

Как-то тут не вспомнить вот этот диалог. "Я говорил о своем желании способствовать развитию институтов в разных частях мира, скажем, в Ираке, где есть свобода религии и прессы. Я знаю, что многие люди в мире говорили о том, что и в России хотелось бы того же самого", — говорил Буш-младший. "Нам бы, конечно, не хотелось, чтобы у нас была такая же демократия, как в Ираке, скажу честно", — ответил ему тогда Владимир Путин.

Поддержка такой вот "демократии", как в Ираке, правда, требует постоянного присутствия американского военного контингента. А в критических ситуациях (вроде нынешней) еще и его усиления. Американцы готовятся перебросить еще до 4000 морпехов в соседний Кувейт. Не собираются расходится и протестующие. Штурм посольства перетек в осаду. Сторонники Хезболлы разбивают в "зеленой зоне" палатки.

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