Лихорадка и пневмония: в Китае распространяется загадочная болезнь

В Китае уже почти три десятка человек оказались в больницах с вирусом, который пока ставит врачей в тупик. У пострадавших высокая температура и поражены легкие. В прессе уже говорят о новой эпидемии атипичной пневмонии, которая в начале 2000-х унесла жизни более 300 жителей Китая. Насколько велика угроза и что по этому поводу думают российские вирусологи?

На китайских телеканалах рыбный рынок города Ухань в провинции Хубэй теперь — в каждом выпуске новостей. Именно сюда привели поиски источника загадочной болезни, которую в Китае пока осторожно называют "пневмонией". 27 человек – в больницах, из них семеро — в тяжелом состоянии.

Что за болезнь, откуда взялась и как развивается, пока не ясно. Из Пекина в провинцию Хубэй прилетел настоящий санитарный десант. Идет зачистка возможных очагов заражения. За ситуацией внимательно следят и в российском Роспотребнадзоре.

"По информации Департамента муниципального здравоохранения, случаев передачи вируса от человека человеку нет, все заболевшие изолированы", — заявила Елена Вансович, сотрудник пресс-службы Роспотребнадзора.

"Вся русскоязычная община следит, обсуждает, кое-кто носит маски, но в целом все спокойно", — заверила Ольга Мудрова, председатель Русского клуба в Ухане.

Возбудитель болезни не ясен. И если это действительно какой-то новый атипичный вирус, дающий осложнения на легкие. Справиться с ним будет непросто.

"Перспективы несколько хуже, потому что высокоэффективных противовирусных препаратов, сравнимых с антибиотиками, к сожалению, мы до сих пор не имеем", — отметил Александр Пальман, доцент кафедры госпитальной терапии Сеченовского Университета, врач-пульманолог.

Среди иероглифов в китайских новостях постоянно встречаются 4 буквы из латиницы. Все сразу вспомнили о заболевании SARS, в России известном как атипичная пневмония. Вспышка этой эпидемии произошла в 2003-м. По всему миру заболели 8000 человек. Их них умер каждый десятый. И началось все тоже в Китае.

Город Ухань, может, в России и не слишком известен, однако он входит в десятку китайских мегаполисов по числу населения. Живут тут почти 12 миллионов человек. И, что особенно важно, при возможном распространении новой болезни Ухань расположен прямо в центре самой густонаселенной части Китая.

Китайские власти проблему признают и сообщают, что все под контролем.

"Если это будет идти в сторону ухудшения, тогда мы просто запретим туда ехать. Если ситуация разрешится, то отреагируем. Ждать осталось недолго", — сказал Геннадий Онищенко, академик РАН, доктор медицинских наук, депутат Госдумы.

Пока же туристов из России просят учитывать риски при поездках в провинцию Хубэй.