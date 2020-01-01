"Вторжение" - главный киноаттракцион нового года

"Вторжение" — уже в кино. В первые минуты Нового года на большие экраны России и СНГ вышел грандиозный блокбастер Федора Бондарчука. Самый ожидаемый фантастический фильм года о новой угрозе вторжения на Землю инопланетных созданий. Для любителей "Притяжения" это — новая встреча со знакомыми героями. Но на этот раз все намного серьезнее. Сами создатели называют картину визуальным аттракционом.

Увидеть первыми первый фильм нового года в знаменитый кинотеатр "Октябрь" пришли самые нетерпеливые киноманы и получили уникальные подарки, от Деда Мороза и Александра Петрова.

Их — целая армия, поклонников фильма и тех, кто впервые в эту волшебную ночь решил присоединиться к миру, который создал Федор Бондарчук.

Этот Новый год они не забудут никогда. Бой Кремлевских курантов на самом большом и знаменитом киноэкране страны. После гимна тем, кто пришел на народную премьеру, дали десять минут, чтобы поздравить родных, после телефоны надо выключить и смотреть долгожданное кино.

Главная во "Вторжении" — женщина. Наша Лара Кроф Юлия Лебедева в исполнении Ирины Старшенбаум. Сверхспособности у девушки открылись после контакта с пришельцем. И это восхищает и пугает не только землян. Сможет ли Юля спасти себя, своих близких и целую Землю от инопланетного вторжения?

Так, как он, разрушать Москву в кино никто не умеет. "Вторжение" Федора Бондарчука самый главный киноаттракцион нового года.

Более двухсот тысяч зрителей посмотрели "Вторжение" 1 января. Первый фильм нового года претендует на звание главного кинохита праздников.