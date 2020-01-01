"Русский Дед Мороз" оплатил лечение маленькой американки Луны в краснодарской клинике

Неизвестный благотворитель оплатил лечение в краснодарской клинике шестимесячной американки Луны — 60 тысяч долларов. Кто он, не знают даже родители девочки — они называют его просто "русским Дедом Морозом", передает телеканал "Россия 24". Они и рассказали эту историю в Instagram.

Кэрол Феннер привезла дочь в Россию в октябре после того, как врачи в США отказались гарантировать успех операции девочке, родившейся с родимым пятном почти на все лицо. Российский онколог заметил их аккаунт в соцсетях и пригласил в свою клинику. Все прошло удачно. Мама девочки уже публикует фото улыбающейся дочери.