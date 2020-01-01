"Путин. 20 лет": самые яркие моменты из жизни президента за 2001 год

Кремль подготовил альбом, приуроченный к юбилею — 31 декабря 1999 года Владимир Путин стал временно исполняющим обязанности президента России. К 20-летию этого события в Интернет выложили исторические фото- и видеокадры с главой государства. Пока на сайте 20.kremlin.ru доступны материалы по 2004 год включительно, более поздние появятся в ближайшие недели. Чем запомнился 2001 год?

Архив за 2001 год. Это был год, когда Владимиру Путину довелось обсудить важнейшие международные вопросы с лидерами ведущих государств мира и в тоже время глубже погрузиться во внутренние вопросы России.

Февраль 2001 года, Томск. Глава государства провел совещание по вопросам жилищно-коммунального комплекса. Поручив правительству уже к апрелю подготовить программу модернизации, Владимир Путин отправился в город. Поговорил с людьми о ценах на продукты, поздравил молодоженов со свадьбой, а еще побывал в гостях у местной жительницы. Тему обновления сферы ЖКХ президент и чиновники продолжили обсуждать уже в Омске, куда Путин отправился на поезде.

В мае страшное наводнение пришло в Якутию. Почти полностью уничтожен город Ленск. О своих бедах люди смогли лично рассказать президенту. Владимир Путин снова побывал в Якутии в октябре, чтобы увидеть восстановленные районы Ленска.

Многочисленные переговоры с мировыми лидерами показали: Владимир Путин гостеприимный хозяин, а протокол еще не значит, что встреча будет скучной. Президент Франции Жак Ширак во время своего визита в Санкт-Петербург вместе с российским коллегой не только погулял по городу и побывал в филармонии, но еще выпил пива на городском пляже и порыбачил.

Сентябрь 2001 года, государственный визит президента России в Германию. С канцлером Герхардом Шредером Владимир Путин говорил о борьбе с международным терроризмом. Из Берлина российский лидер отправился в Дрезден. Окончание госвизита запомнилось ужином и прогулкой по городу, который так хорошо знаком Владимиру Путину.

В 2001 году международный терроризм стал угрозой, объединившей весь мир. После нападения на Нью-Йорк и Вашингтон 11 сентября президент России выразил глубокие соболезнования американскому народу.

"Россия не понаслышке знает, что такое террор. И поэтому мы лучше всего понимаем чувства американского народа. Обращаясь от имени России к народу США, хочу сказать, что мы с вами. Мы целиком и полностью разделяем и чувствуем вашу боль", — заявил тогда Владимир Путин.

Несколькими месяцами ранее, в июне 2001 года Владимир Путин впервые встретился с президентом США Джорджем Бушем-младшим. Лидеры обсудили ряд двусторонних и международных проблем, включая вопросы стратегической стабильности. Уже тогда Вашингтон говорил о возможности создания национальной противоракетной обороны.

Переговоры продолжились в ноябре, когда Владимир Путин прибыл с визитом в Вашингтон.

А эти кадры сделаны уже в Техасе, куда глава Белого дома пригласил президента России. У российского лидера по возвращении поинтересовались, каково ему было ночевать на ранчо у президента США.

"Я не очень был взволнован тем, что ночевал на даче у Буша. Я думаю, что он сам должен думать о том, что происходит, если он запустил к себе бывшего сотрудника советской внешней разведки", — отшутился тогда Владимир Путин.

Этим впечатлением Владимир Путин поделился в ходе первой "Прямой линии". Тот экспериментальный эфир продлился всего 2 часа 20 минут. И в тот же год появился еще один, теперь уже всемирно известный формат общения: в режиме реального времени российский лидер отвечал на вопросы пользователей Интернета и сотрудников интернет-издания. Сегодня мы знаем этот формат как Большую пресс-конференцию президента России.