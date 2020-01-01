Полицейские застрелили семейного дебошира, напавшего на них с монтировкой

В городе Камышлов (Свердловская область) полицейские застрелили пьяного мужчину, угрожавшего им монтировкой.

Стражей порядка вызвала хозяйка дома, которая сообщила, что муж, напившись, избил ее и пытался задушить. Когда полицейские прибыли на место, супруг женщины вышел во двор с монтировкой в руке и стал надвигаться на прибывших, размахивая металлическим инструментом. Один из стражей порядка достал пистолет и сделал предупредительный выстрел в воздух, однако дебошира это не остановило.

В результате последующих выстрелов мужчина был ранен. В больнице он скончался.

По предварительным данным, табельное оружие было применено правомерно. "Силовик действовал в соответствии с федеральным законом "О полиции", — сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Родственники погибшего рассказали, что он и ранее в состоянии алкогольного опьянения вел себя неадекватно и даже бросался на людей с топором.