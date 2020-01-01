Новости Культура

Все видео этой рубрики
1 января 202023:18 Гуля Балтаева

"Рождественская оратория" И.-С. Баха прозвучит в Кафедральном соборе Святых Петра и Павла

Грандиозное по масштабам произведение для солистов, хора и оркестра (для того, чтобы вместить на сцене весь исполнительский состав, придется демонтировать первые ряды) впервые будет исполнено в соборе в таком составе: Владимир Юровский, Юлия Лежнева, Бенедикт Кристьянссон, вокальный ансамбль Intrada и Госоркестр России им. Е. Ф. Светланова.

Этот редкий концерт станет воплощением мечты Владимира Юровского, представителя прославленной династии, художественного руководителя Госоркестра имени Е. Ф. Светланова, главного дирижера Лондонского филармонического оркестра – исполнить ораторию там, где она должна звучать.

"Я не часто исполняю Баха в России, но с течением времени появилась внутренняя потребность играть эту музыку все чаще и чаще. "Рождественская оратория" — это одно из моих любимых сочинений Баха, с ним у меня связана длинная история, начавшаяся именно здесь в России — рассказал Владимир Юровский. — В конце 80-х годов в Москву приехал Гельмут Риллинг, с участием студентов Московской консерватории и привезенных им солистов впервые в Советском Союзе были исполнены первые три части "Рождественской оратории". Я был на этом концерте и помню, какое незабываемое ощущение вызвала во мне эта музыка и какое ощущение счастья долго еще жило во мне.

В 2008 году, когда я являлся членом коллегии Российского национального оркестра, мы исполнили четыре из шести кантат "Рождественской оратории" в Большом зале Консерватории. Но уже тогда у меня возникло ощущение, что эта музыка более органично будет воплощаться в условиях храма. Такой храм в Москве есть — лютеранский собор Петра и Павла. Музыка Баха в соборе звучит лучше: необходимо ограничение акустического и визуального пространства, чтобы концентрировать внимание на музыкальных событиях и тех духовных идеях, которые артикулируются в этом сочинении. Я причисляю себя к поколению исторически информированных музыкантов, и исполнять Баха мы будем в барочных традициях настолько, насколько это возможно сделать на современных инструментах".

"Рождественская оратория" — шесть кантат, написанных Бахом для исполнения во время праздничных рождественских служб в главных церквях Лейпцига. Последовательное изложение повествования Евангелия придают кантатам характер законченного цикла, а роскошный инструментальный состав, включающий трубы и литавры, ставит их в ряд самых торжественных, радостных и величественных творений немецкого гения. Грандиозное по масштабам произведение для солистов, хора и оркестра будет исполнено в два вечера: 4 января прозвучат 1-3 части оратории, 5 января — 4-6 части. В исполнении принимают участие вокальный ансамбль Intrada, известный как очень успешный и авторитетный российский интерпретатор музыки барокко.

Сопрано Юлия Лежнева — одна из самых востребованных российских певиц своего поколения. Она выступает на лучших оперных и концертных сценах мира, сотрудничает с лучшими оркестрами и ансамблями Европы. Она завоевала репутацию непревзойденной исполнительницы музыки барокко, которая составляю центральную часть ее репертуара. Меццо-сопрано Верена Уземан с успехом выступает в классическом и барочном репертуаре, в ее дискографии важное место занимают записи кантат Баха.

Исландский тенор Бенедикт Кристьянссон — лауреат Международного конкурса им. Баха в Лейпциге (2012). Он постоянно выступает как баховский певец, исполняет партию Евангелиста в циклах "Страстей", партию тенора в "Рождественской оратории". Российский бас Станислав Швец — солист театра "Геликон-опера", востребованный крупными оперными домами мира, участник оперных фестивалей в Зальцбурге (Австрия) и Глайндборне (Великобритания). Сотрудничал с такими выдающимися музыкантами, как Лорин Маазель, Валерий Гергиев, Михаил Плетнев, Владимир Юровский, Джеймс Конлон.

Сейчас

18:37

Кировского депутата подозревают в убийстве двух охотничьих собак

17:03

Из-за гололедицы в Москве и области действует желтый уровень погодной опасности

15:59

На Украине отменена неприкосновенность депутатов Верховной рады

15:48

Большунов выиграл лыжную гонку преследования "Тур де Ски"

15:19

Более 30 животных сгорели в немецком зоопарке в новогоднюю ночь

15:03

Болгария начала принимать российский газ через "Турецкий поток"

13:00

Во Франции взорвалась мортира - один человек погиб

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Большунов выиграл лыжную гонку преследования "Тур де Ски"

Большунов выиграл лыжную гонку преследования "Тур де Ски"

7 часов назад
Осада посольства США в Ираке: что "взорвало" людей?

Осада посольства США в Ираке: что "взорвало" людей?

2 часа назад
В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину

В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину

4 часа назад
"Вторжение" - главный киноаттракцион нового года

"Вторжение" - главный киноаттракцион нового года

1 час назад
Журналистам "Sputnik Эстония" грозит до 5 лет тюрьмы

Журналистам "Sputnik Эстония" грозит до 5 лет тюрьмы

1 час назад
"Русский Дед Мороз" оплатил лечение маленькой американки Луны в краснодарской клинике

"Русский Дед Мороз" оплатил лечение маленькой американки Луны в краснодарской клинике

3 часа назад
Полицейские застрелили семейного дебошира, напавшего на них с монтировкой

Полицейские застрелили семейного дебошира, напавшего на них с монтировкой

2 часа назад
Лихорадка и пневмония: в Китае распространяется загадочная болезнь

Лихорадка и пневмония: в Китае распространяется загадочная болезнь

1 час назад
Папа Римский извинился за то, что оттолкнул паломницу

Папа Римский извинился за то, что оттолкнул паломницу

7 часов назад
В "Лиза Алерт" рассказали, как не потерять ребенка в толпе

В "Лиза Алерт" рассказали, как не потерять ребенка в толпе

9 часов назад
Более 30 животных сгорели в немецком зоопарке в новогоднюю ночь

Более 30 животных сгорели в немецком зоопарке в новогоднюю ночь

8 часов назад
Участники обороны Дагестана в 1999-м году стали ветеранами

Участники обороны Дагестана в 1999-м году стали ветеранами

8 часов назад
Непряева осталась без пьедестала "Тур де Ски" после фотофиниша

Непряева осталась без пьедестала "Тур де Ски" после фотофиниша

8 часов назад
Страшно, аж жуть! Лучшие хорроры 2019 года

Страшно, аж жуть! Лучшие хорроры 2019 года

30.12.2019 13:36
"Золотой орел" - 2020: опубликован список номинантов

"Золотой орел" - 2020: опубликован список номинантов

30.12.2019 12:25
Нужна помощь: Алену Грошеву спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Алену Грошеву спасет дорогое лекарство

30.12.2019 08:22
Российский кинопрокат возглавила комедия "Холоп"

Российский кинопрокат возглавила комедия "Холоп"

30.12.2019 02:21
В Киеве националисты отметили день рождения Бандеры факельным шествием

В Киеве националисты отметили день рождения Бандеры факельным шествием

1 час назад
"Путин. 20 лет": самые яркие моменты из жизни президента за 2001 год

"Путин. 20 лет": самые яркие моменты из жизни президента за 2001 год

3 часа назад
Глава UFC Уайт: мы начали переговоры с Флойдом Мэйвезером

Глава UFC Уайт: мы начали переговоры с Флойдом Мэйвезером

4 часа назад
Кировского депутата подозревают в убийстве двух охотничьих собак

Кировского депутата подозревают в убийстве двух охотничьих собак

4 часа назад
Сожженная мышь во Владивостоке: полиция начала проверку

Сожженная мышь во Владивостоке: полиция начала проверку

5 часов назад
В России появился первый лотерейный миллиардер

В России появился первый лотерейный миллиардер

5 часов назад
Держали в одиночках: экс-бойца "Беркута" заставляли оклеветать товарищей

Держали в одиночках: экс-бойца "Беркута" заставляли оклеветать товарищей

6 часов назад
Российские приставы ушли в онлайн

Российские приставы ушли в онлайн

6 часов назад
МВД разработало предложения по повышению доверия бизнеса к правоохранителям

МВД разработало предложения по повышению доверия бизнеса к правоохранителям

6 часов назад
Ким Чен Ын не захотел поздравить северокорейцев с Новым годом

Ким Чен Ын не захотел поздравить северокорейцев с Новым годом

7 часов назад
На Украине отменена неприкосновенность депутатов Верховной рады

На Украине отменена неприкосновенность депутатов Верховной рады

7 часов назад
Болгария начала принимать российский газ через "Турецкий поток"

Болгария начала принимать российский газ через "Турецкий поток"

8 часов назад
Украинские телеканалы сдвинули новогоднее поздравление Зеленского из-за Порошенко

Украинские телеканалы сдвинули новогоднее поздравление Зеленского из-за Порошенко

8 часов назад
Жена Карлоса Гона заставила его "сыграть в ящик" ради побега

Жена Карлоса Гона заставила его "сыграть в ящик" ради побега

8 часов назад
Австралийские пожарные сняли на видео впечатляющий прорыв через пылающий лес

Австралийские пожарные сняли на видео впечатляющий прорыв через пылающий лес

8 часов назад
Погоня со стрельбой: пьяного водителя задержали со второй попытки. Видео

Погоня со стрельбой: пьяного водителя задержали со второй попытки. Видео

8 часов назад
Boeing 777 утащил за собой авиалайнер при буксировке в аэропорту Торонто. Видео

Boeing 777 утащил за собой авиалайнер при буксировке в аэропорту Торонто. Видео

9 часов назад
В новогодних гуляниях в России приняли участие 6,5 миллиона человек

В новогодних гуляниях в России приняли участие 6,5 миллиона человек

9 часов назад
Во Франции взорвалась мортира - один человек погиб

Во Франции взорвалась мортира - один человек погиб

9 часов назад
ФИФА спустя 30 лет может изменить правило определения оффсайда

ФИФА спустя 30 лет может изменить правило определения оффсайда

10 часов назад
Пропавший в Благовещенске двухлетний мальчик найден живым

Пропавший в Благовещенске двухлетний мальчик найден живым

10 часов назад
Стало известно, сколько жителей Донбасса получили паспорта РФ

Стало известно, сколько жителей Донбасса получили паспорта РФ

11 часов назад
Новогодний подарок: житель Севастополя вернулся домой после обмена пленными

Новогодний подарок: житель Севастополя вернулся домой после обмена пленными

11 часов назад
Пришлось звать полицию: потасовка с участием дедов Морозов попала на видео

Пришлось звать полицию: потасовка с участием дедов Морозов попала на видео

11 часов назад
Банки будут платить ЦБ за операции в системе быстрых платежей

Банки будут платить ЦБ за операции в системе быстрых платежей

11 часов назад
Владивосток встретил Новый год костюмированным забегом в мороз

Владивосток встретил Новый год костюмированным забегом в мороз

12 часов назад
Как пережить Новогодние праздники: 5 важных советов автомобилистам

Как пережить Новогодние праздники: 5 важных советов автомобилистам

13 часов назад
Главный раввин Польши нашел оправдания для посла-антисемита

Главный раввин Польши нашел оправдания для посла-антисемита

13 часов назад
В России снизили порог для беспошлинных покупок за рубежом

В России снизили порог для беспошлинных покупок за рубежом

14 часов назад
Кто и сколько украл: 10 самых громких коррупционных преступлений в России в 2019 году

Кто и сколько украл: 10 самых громких коррупционных преступлений в России в 2019 году

15 часов назад
Самые дорогие подарки на Новый год

Самые дорогие подарки на Новый год

23 часа назад
Самые высокие гонорары звезд на новогодние корпоративы

Самые высокие гонорары звезд на новогодние корпоративы

23 часа назад
Топ-10 российских миллиардеров, чье состояние за год выросло больше всего

Топ-10 российских миллиардеров, чье состояние за год выросло больше всего

23 часа назад
Kia рассказала про новый кроссовер XCeed для России

Kia рассказала про новый кроссовер XCeed для России

31.12.2019 15:52
В России возобновят программы льготного автокредитования

В России возобновят программы льготного автокредитования

31.12.2019 13:10
Volkswagen Arteon для России: названы моторы и тип привода

Volkswagen Arteon для России: названы моторы и тип привода

31.12.2019 12:07
Научные открытия в России в 2019 году - вот лишь некоторые достижения

Научные открытия в России в 2019 году - вот лишь некоторые достижения

31.12.2019 00:05
10 курортов России, где можно встретить Новый год

10 курортов России, где можно встретить Новый год

31.12.2019 00:02

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку