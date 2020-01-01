"Рождественская оратория" И.-С. Баха прозвучит в Кафедральном соборе Святых Петра и Павла

Грандиозное по масштабам произведение для солистов, хора и оркестра (для того, чтобы вместить на сцене весь исполнительский состав, придется демонтировать первые ряды) впервые будет исполнено в соборе в таком составе: Владимир Юровский, Юлия Лежнева, Бенедикт Кристьянссон, вокальный ансамбль Intrada и Госоркестр России им. Е. Ф. Светланова.

Этот редкий концерт станет воплощением мечты Владимира Юровского, представителя прославленной династии, художественного руководителя Госоркестра имени Е. Ф. Светланова, главного дирижера Лондонского филармонического оркестра – исполнить ораторию там, где она должна звучать.

"Я не часто исполняю Баха в России, но с течением времени появилась внутренняя потребность играть эту музыку все чаще и чаще. "Рождественская оратория" — это одно из моих любимых сочинений Баха, с ним у меня связана длинная история, начавшаяся именно здесь в России — рассказал Владимир Юровский. — В конце 80-х годов в Москву приехал Гельмут Риллинг, с участием студентов Московской консерватории и привезенных им солистов впервые в Советском Союзе были исполнены первые три части "Рождественской оратории". Я был на этом концерте и помню, какое незабываемое ощущение вызвала во мне эта музыка и какое ощущение счастья долго еще жило во мне. В 2008 году, когда я являлся членом коллегии Российского национального оркестра, мы исполнили четыре из шести кантат "Рождественской оратории" в Большом зале Консерватории. Но уже тогда у меня возникло ощущение, что эта музыка более органично будет воплощаться в условиях храма. Такой храм в Москве есть — лютеранский собор Петра и Павла. Музыка Баха в соборе звучит лучше: необходимо ограничение акустического и визуального пространства, чтобы концентрировать внимание на музыкальных событиях и тех духовных идеях, которые артикулируются в этом сочинении. Я причисляю себя к поколению исторически информированных музыкантов, и исполнять Баха мы будем в барочных традициях настолько, насколько это возможно сделать на современных инструментах".

"Рождественская оратория" — шесть кантат, написанных Бахом для исполнения во время праздничных рождественских служб в главных церквях Лейпцига. Последовательное изложение повествования Евангелия придают кантатам характер законченного цикла, а роскошный инструментальный состав, включающий трубы и литавры, ставит их в ряд самых торжественных, радостных и величественных творений немецкого гения. Грандиозное по масштабам произведение для солистов, хора и оркестра будет исполнено в два вечера: 4 января прозвучат 1-3 части оратории, 5 января — 4-6 части. В исполнении принимают участие вокальный ансамбль Intrada, известный как очень успешный и авторитетный российский интерпретатор музыки барокко.

Сопрано Юлия Лежнева — одна из самых востребованных российских певиц своего поколения. Она выступает на лучших оперных и концертных сценах мира, сотрудничает с лучшими оркестрами и ансамблями Европы. Она завоевала репутацию непревзойденной исполнительницы музыки барокко, которая составляю центральную часть ее репертуара. Меццо-сопрано Верена Уземан с успехом выступает в классическом и барочном репертуаре, в ее дискографии важное место занимают записи кантат Баха.

Исландский тенор Бенедикт Кристьянссон — лауреат Международного конкурса им. Баха в Лейпциге (2012). Он постоянно выступает как баховский певец, исполняет партию Евангелиста в циклах "Страстей", партию тенора в "Рождественской оратории". Российский бас Станислав Швец — солист театра "Геликон-опера", востребованный крупными оперными домами мира, участник оперных фестивалей в Зальцбурге (Австрия) и Глайндборне (Великобритания). Сотрудничал с такими выдающимися музыкантами, как Лорин Маазель, Валерий Гергиев, Михаил Плетнев, Владимир Юровский, Джеймс Конлон.