Выдающемуся хореографу Юрию Григоровичу – 93

В четверг, 2 декабря, выдающийся российский хореограф, Народный артист СССР Юрий Григорович отметит свой 93-й день рождения. По традиции, в этот день в Большом театре будет идти балет "Щелкунчик" в его постановке, который не сходит со сцены уже более 50 лет.

Юрий Григорович родился 2 января 1927 года в Ленинграде. В 1946 году он окончил Ленинградское хореографическое училище (ныне Санкт-Петербургская академия русского балета им. А. Я. Вагановой) и был принят в балетную труппу Ленинградского государственного академического театра оперы и балета им. С. М. Кирова (ныне — Мариинский театр). Там же Юрий Григорович осуществил свои первые балетмейстерские опыты, сразу принесшие ему мировое признание: "Каменный цветок" Сергея Прокофьева и "Легенда о любви" Арифа Меликова.

В 1961-1964 годах Григорович — балетмейстер Ленинградского театра оперы и балета им. Кирова, с 1964 по 1995 год — главный балетмейстер Большого театра России. С 2008 года он — штатный хореограф ГАБТ, напоминает ТАСС.

На сцене Большого Юрий Григорович поставил восемь оригинальных балетов: "Каменный цветок", "Легенда о любви", "Щелкунчик", "Спартак", "Иван Грозный", "Ангара", "Ромео и Джульетта", "Золотой век". Также он автор хореографических редакций балетов классического наследия, составляющих основу репертуара Большого театра на протяжении полувека.

Заслуги мастера отмечены многими наградами: Юрий Григорович — Народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Государственных премий СССР и Государственной премии РСФСР, Премии правительства РФ, кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного, ордена "За заслуги перед Отечеством" и еще более 60 российских и зарубежных наград.