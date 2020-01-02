Майк Помпео жестко переговорил с премьером Ирака

По информации представителя Госдепартамента США, глава внешнеполитического ведомства Майк Помпео в ходе телефонного разговора с премьер-министром Ирака Аделем Абд аль-Махди в максимально жестком ключе осудил нападение на посольство США в Багдаде 31 декабря, за которым стоял Иран.

Также Госсекретарь США отметил принятые властями Ирака меры и напомнил об их обязательстве защищать американскую дипмиссию, передает ТАСС.

Как сообщалось, в минувший вторник, 31 декабря, протестующие предприняли попытку штурма главных ворот посольства США в Багдаде. Акции протеста у посольства США начались сразу после похорон членов шиитской группировки "Катаиб Хезболлах", погибших в результате ударов американских беспилотников, которые были нанесены по пяти объектам группировки в качестве ответа на повторяющиеся атаки. Президент Ирака Бархам Салех осудил нападение на посольство США, назвав эти действия "атакой на суверенитет" самого Ирака.