Экс-комиссар НБА Дэвид Стерн скончался на 78-м году жизни

На 78-м году жизни скончался бывший комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дэвид Стерн. Ранее он был госпитализирован из-за кровоизлияния в мозг.

Дэвид Стерн был четвертым комиссаром НБА, и в этой должности он работал дольше всех предшественников — на протяжении 30 лет. Именно при Стерне в НБА появилась драфт-лотерея и был введен дресс-код для баскетболистов. Он вел активную борьбу с наркоманией среди игроков, замешанные в скандалах представители лиги получали длительные дисквалификации.

Также во время работы Дэвида Стерна в НБА появилось семь новых команд, еще шесть поменяли франшизу. Кроме того, он ввел потолок зарплат, который в текущем сезоне составляет 109,14 миллиона долларов.