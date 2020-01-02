"Зимняя классика" НХЛ: шайба Радулова обеспечила победу "Нэшвилла"

В Далласе (США, штат Техас) на стадионе "Коттон Боул" в матче "Зимней классики" Национальной хоккейной лиги (НХЛ), на котором присутствовало 85630 зрителей, клуб "Даллас" одержал победу над "Нэшвиллом" со счетом 4:2.

Победную шайбу в матче забросил на 46-й минуте российский форвард Александр Радулов. К концу второго периода "Даллас" уступал с разницей в две шайбы, однако смог отыграться и одержать победу, передает ТАСС.

Встреча между "Далласом" и "Нэшвиллом" стала второй по посещаемости в истории НХЛ после матча "Зимней классики" 2014 года в Энн-Арборе (штат Мичиган), в котором "Торонто" победил "Детройт" со счетом 3:2 по буллитам. Тогда на трибунах стадиона собрались более 105 тысяч зрителей.

Сейчас клуб "Даллас" располагается на третьем месте в Западной конференции, набрав 50 очков в 41 матче, "Нэшвилл" занимает 11-е место, в его активе 42 очка после 39 игр.