Новый год в США: пули вместо фейерверков

По данным американского издания USA Today, в городах США в новогоднюю ночь в результате инцидентов со стрельбой погибли, по меньшей мере, десять человек.

В основном инциденты с применением огнестрельного оружия происходили в барах и ночных клубах, сообщает РИА Новости. Так, два человека погибли при стрельбе в ходе празднования в ночном клубе в Орландо (штат Флорида), еще двое погибли в клубе в Техасе, а в баре американского штата Виргиния в результате перестрелки пострадали семь человек.

Минувший год в США стал рекордным за последние 50 лет по числу массовых убийств: количество таких инцидентов превысило 40.