МЧС России предлагает расширить правила обязательной эвакуации населения

МЧС России разработало изменения в федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", вводящие обязательную эвакуацию граждан из зон чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с текстом законопроекта, предусматривается введение обязанности граждан эвакуироваться из зоны чрезвычайной ситуации с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий или по требованию осуществляющего эвакуационные мероприятия должностного лица, передает ТАСС.

В соответствии с действующим в настоящее время законодательством, сейчас принудительная эвакуация населения возможна лишь в двух случаях: при введении режима контртеррористической операции или режима чрезвычайного положения.

Ранее глава МЧС России Евгений Зиничев сообщил, что летом 2019 года во время наводнения в Амурской области местное население отказывалось от эвакуации, несмотря на угрозу затопления, что создавало сложности в работе спасателей. Он пояснил, что в этой связи ведомство обратилось к президенту России Владимиру Путину, который дал поручение внести изменения в законодательство, чтобы возможность проводить обязательную эвакуацию была и в случае введения режима чрезвычайной ситуации.