Крупный пожар Астрахани: горит жилой дом

В Кировском районе Астрахани возникло возгорание в трехэтажном жилом доме, площадь пожара, которому присвоен повышенный ранг сложности, составляет 800 квадратных метров.

К тушению привлечены 125 человек и 51 единица техники, проводится эвакуация. Информация о пострадавших не поступала, передает ТАСС.