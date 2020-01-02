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2 января 202006:08

Крупный пожар Астрахани: горит жилой дом

Крупный пожар Астрахани: горит жилой дом

В Кировском районе Астрахани возникло возгорание в трехэтажном жилом доме, площадь пожара, которому присвоен повышенный ранг сложности, составляет 800 квадратных метров.

К тушению привлечены 125 человек и 51 единица техники, проводится эвакуация. Информация о пострадавших не поступала, передает ТАСС.

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