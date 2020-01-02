"Арсенал" одержал первую победу при Артете, обыграв "Манчестер Юнайтед"

В матче 21-го тура английской премьер-лиги лондонский "Арсенал" на поле домашней арены "Эмирейтс" обыграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0. "Канониры" прервали безвыигрышную серию из четырех матчей и одержали лишь вторую победу с 6 октября.

Оба мяча победителе встречи забили в первом тайме. Счет в игре на восьмой минуте открыл ивуарийский нападающий Пепе, а удвоил преимущество хозяев поля греческий защитник Сократис, забивший на 42-й минуте.

"Арсенал" с 27 очками занимает десятое место в турнирной таблице, а "Манчестер Юнайдет", потерпевший второе поражение в последних пяти играх, расположился на пятой строчке, имея в активе 31 очко.

Стоит отметить, что "канониры" одержали первую победу под руководством испанского специалист Микеля Артеты, который возглавил лондонскую команду 20 декабря, сменив на этом посту соотечественника Унаи Эмери.

В следующем матче турнира "пушкари" в субботу, 11 января, на выезде сыграют с "Кристал Пэлас", а подопечные Уле-Гуннар Сульшера в тот же день примут "Норвич.