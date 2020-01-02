На севере Ирана зафиксировано мощное землетрясение

По данным Иранского сейсмологического центра, в четверг, 2 января, утром по местному времени на севере Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,8.

Очаг сейсмического события находился на глубине 8 километров, его эпицентр — в провинции Хорасан-Разави, передает РИА Новости. До сих пор данных о разрушениях, пострадавших или жертвах не поступало.