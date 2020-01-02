В Вашингтоне перекати-поле заблокировали шоссе пятиметровыми завалами

В американском штате Вашингтон тысячи перекати-поле неожиданно появились на шоссе. В ловушке оказались несколько автомобилей с людьми. Высота завалов доходила до 5 метров, передает телеканал "Россия 24".

Полиция штата призвала водителей выбирать объездные маршруты. На устранение препятствия ушло больше 10 часов, а использовали для этого снегоуборочные машины.