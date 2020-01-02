Моуринью во время матча посмотрел в блокнот тренера соперника, а затем назвал его идиотом

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью во втором тайме 21-го тура английской премьер-лиги против "Саутгемптона" (0:1) получил желтую карточку за то, что заглянул в блокнот тренера соперника.

На 77-й минуте Моуринью подошел к тренерской скамейке "святых" и заглянул в блокнот наставника "Саутгемптона" Ральфа Хазенхюттля, после чего арбитр встречи Майк Дин показал португальскому специалисту желтую карточку за неспортивное поведение.

Jose Mourinho gets yellow card for spying on Southampton's tactics pic.twitter.com/HM6x8XDWxg — TrakFootball (@TrakFootball) January 1, 2020

"Я поступил некрасиво, за что справедливо получил желтую карточку, – прокомментировал свое поведение после матча Моуринью. – Да, я был груб, но я был груб с идиотом", – подытожил наставник "шпор".

Jose Mourinho explaining why he received his yellow card today 😂😂 pic.twitter.com/oraBJGrETD — ODDSbible (@ODDSbible) January 1, 2020

Португалец возглавил английскую команду в ноябре прошлого года, под его руководством лондонцы провели 11 матчей, в которых одержали шесть побед, потерпели четыре поражения и единожды сыграли вничью.

После 21-го тура АПЛ "Тоттенхэм" с 30 очками занимает шестое место в турнирной таблице, а "Саутгемптон" расположился на 12-й строчке, имея в активе на пять очков меньше.