В Якутии в новогоднюю ночь погиб подросток

В Якутии в новогоднюю ночь погиб 15-летний подросток.

Инцидент произошел в селе Баяга Таттинского улуса. Тело мальчика нашли на улице утром 1 января. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

Как сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК России по республике Надежда Дворецкая, накануне мальчик встречался с одноклассниками, отмечал Новый год. По данному факту проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение.

По информации местных СМИ, девятиклассник мог замерзнуть на улице.