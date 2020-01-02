Российские хоккеистки проиграли американкам в полуфинале молодежного чемпионата мира

В полуфинале женского молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная России в словацкой Братиславе уступила национальной команде США со счетом 0:3 (0:2, 0:1, 0:0).

У победителей встречи голами отметились Линди Лобделл, Лейси Эден и Эмма Джентри, забившие на 8-й, 10-й и 22-й минутах соответственно. Американка Кирсти Симмс записала на свой счет две результативные передачи.

Таким образом, сборная США вышла в финал турнира, где в четверг, 2 января, сыграет с командой Канады, начало встречи в 22:30 по московскому времени, россиянки в тот же день в матче за третье место сыграют с финками, начало – в 14:30.