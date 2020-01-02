Миллиардер и 99 миллионеров: стали известны итоги новогодней лотереи

В России стало на 99 миллионеров больше. Именно столько россиян выиграли в лотерею "Столото" призы по 1 миллиону рублей.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "Столото", больше всего везунчиков оказалось в Москве и Подмосковье: здесь по 1 миллиону рублей выиграли сразу 20 человек.

Также миллионерами стали семь жителей Санкт-Петербурга, шесть жителей Башкортостана и пять жителей Ростовской области. В Свердловской и Новосибирской областях – по четыре миллионера.

Накануне стало известно о том, что москвич выиграл миллиард рублей. Это рекордный выигрыш в истории российских лотерей.

Всего в новогоднем розыгрыше выиграло 28 801 695 билетов. Общая сумма всех выигрышей составила более 3,5 миллиарда рублей.