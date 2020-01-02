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2 января 202010:10

Жителей юго-востока Австралии срочно эвакуируют из-за пожаров

Жителей юго-востока Австралии срочно эвакуируют из-за пожаров

На юго-востоке Австралии из-за лесных пожаров началась массовая эвакуация. На нее отведено 48 часов. Покинут свои дома около 4 тысяч жителей и туристов штата Виктория. Там сейчас полыхает 45 пожаров, передает телеканал "Россия 24".

Приказ об эвакуации получили и жители штата Новый Южный Уэльс. С завтрашнего дня там будет действовать режим ЧС.

 

Пожары в Австралии начались в сентябре. За этот период погибли по меньшей мере 18 человек, разрушено свыше 1000 домов и уничтожено около пяти миллионов гектаров земли. В борьбе со стихией участвуют армейская авиация и флот.

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