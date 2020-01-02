Ливанские власти неоднократно просили Японию выдать Гона

Правительство Ливана неоднократно обращалось к Японии с просьбой о выдаче бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию Fuji Television Network, просьбы поступали вплоть до бегства Гона из Японии. Ливанский президент Наим Аун обращался к главе японского МИД 20 декабря, однако тот ответил отказом. В то же время источники в правительстве отрицают связь между отказами Японии в выдаче Гона и его бегством.



31 декабря стало известно о том, что Гон находится в Ливане. По одной из версий, в его доме был устроен праздничный концерт. Музыкантами были сотрудники частной охранной фирмы. После концерта Гона вывезли в футляре музыкального инструмента. Японию он покинул на частном самолете. Вероятно, там он тоже сидел в футляре, иначе непонятно, как он обошел паспортный контроль. В то же время ливанская сторона утверждает, что Гон покинул Японию легально.

В настоящее время японская полиция ищет тех, кто помогал Гону. В его доме прошел обыск.

У главы автоконцерна были три паспорта — ливанский, французский и бразильский. Все они находились у адвокатов. Однако, по данным телеканала NHK, Гон носил с собой еще один французский паспорт. Он был сделан в мае прошлого года и находился в портативном сейфе. Ключ от него хранился у адвокатов. Скорее всего, именно по этому паспорту экс-главе автоконцерна удалось въехать в Ливан. Токийская прокуратура считает, что выезд из Японии был совершен нелегально.

Суд над Гоном должен был состояться весной 2020 года. До этого время он находился под подпиской о невыезде и не имел права покидать пределы Японии.