Голландии больше не существует. Официально

Голландии — нет, Нидерландам — да. С 1 января стана официально поменяла название. Об этом сообщила радиостанция НОС. Отныне местные власти, ВУЗы и печатные издания обязаны использовать только название "Нидерланды".

Как надеется правительство, такая мера позволит изменить имидж страны. Кроме того, власти полагают, что данное решение перераспределит туристический поток. Большинство иностранцев посещают именно историческую Голландию: Амстердам, Харлем и Гаагу. И с наплывом туристов эти города не справляются. Реформа обойдется бюджету королевства в 200 тысяч евро, передает телеканал "Россия 24".