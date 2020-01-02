Глава Крыма назвал шабашем шествие националистов в Киеве

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал шабашем шествие в честь лидера украинских националистов Степана Бандеры в Киеве.

На своей странице в Facebook он назвал подобные факельные шествия плевком в душу миллионам людей и оскорблением памяти жертв нацизма.

"Если соседняя страна, как говорят ее руководители, и движется в Европу, то это Европа, а точнее, Германия, тридцатых годов прошлого века", — подчеркнул Аксенов.

По его словам, крымчане, глядя на этот шабаш, благодарят Бога, что не имеют ничего общего со страной, в которой "нацистские палачи и их духовные наследники являются национальными героями".

1 января в Киеве прошло шествие в честь 111-летия со дня рождения Бандеры. По данным РИА Новости, в нем приняло участие около тысячи человек.