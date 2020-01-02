Коболев и Кулеба прокомментировали ситуацию с поставками российского газа

Украина пока не готова для возвращения к прямым поставкам газа из России. Об этом заявил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

По его словам, основная цель состоит в том, чтобы интегрировать украинскую энергетику в европейскую: чтобы газовый рынок Украины функционировал исключительно на основе норм Европейского Союза и Третьего энергетического пакета.

Он сказал, что те, кто захочет, будет покупать газ у "Газпрома". Однако российская компания будет играть на Украине "исключительно по европейским правилам и нормам" и больше не будет иметь монополии.

"Возможно, теоретически, "Нафтогаз" будет покупать напрямую у "Газпрома" на определенном этапе, но исключительно в рамках рыночных механизмов, без коррупции, шантажа и без "газовой иглы", — заявил Кулеба агентству "Интерфакс-Украина".

В свою очередь глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что компания "не в восторге" от включения в соглашения с "Газпромом" по транзиту российского газа. По его словам, "Газпром", не был готов брать на себя риски "неэффективного украинского законодательства". Из-за этого риски пришлось брать "Нафтогазу", который выступил буфером между российской компанией и Украиной.

"Для нас эти риски являются привычными. Мы не в восторге от такого варианта, но это является элементом компромисса", — сказал глава "Нафтогаза".

Пакет соглашений по транзиту газа был подписан вечером 30 декабря, напоминает РИА Новости. Контракт заключен на пять лет. В первый год планируют прокачать 65 миллиардов кубометров топлива, в следующие четыре года — по 40 миллиардов.