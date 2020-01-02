Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Твери

Следователи и криминалисты выясняют причины взрыва газа в многоквартирном доме в Твери 2 января — проводят осмотр места происшествия, опрашивают жильцов.

К настоящему времени известно, что ранним утром на третьем этаже дома на бульваре Гусева в одной из квартир раздался хлопок бытового газа.

Пострадавшие, мужчина и женщина, были оперативно доставлены в больницу, более полусотни жильцов эвакуированы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.