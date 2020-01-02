Водитель фуры проиграл поединок с ветром на зимней трассе. Видео

Очевидец запечатлел на видео аварию с участием фуры, спровоцированную сильным ветром. Инцидент произошел в минувшую среду, 1 января, на трассе в районе границы штатов Колорадо и Вайоминг.

Водитель большегруза не смог ничего противопоставить сильным порывам ветра, развернувшим его грузовик. Фура потеряла управление и, пробив разделительное ограждение, оказалась на полосе встречного движения.

Как сообщают местные СМИ, сильный ветер, скорость порывов которого достигала 130 километров в час, спровоцировал целую серию аварий с фурами на автострадах в северной части Колорадо и в Вайоминге. Местным властям пришлось временно перекрыть отдельные участки дорог.