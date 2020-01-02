Актрису из "Первого мстителя" арестовали за убийство матери

Актрису Молли Фицджеральд, сыгравшую девушку Говарда Старка в фильме "Первый мститель" о супергерое по имени Капитан Америка, арестовали за непредумышленное убийство матери. Об этом сообщает TMZ.

Патрисии Фицджеральд было 68, сотрудники правопорядка нашли тело женщины с ножевым ранением в ее доме. У Молли Фицджеральд были обнаружены мелкие травмы.

Преступление было совершено в канзасском Олейте.