Радулов – о "Зимней классике": здорово играть в таких условиях, побольше бы таких матчей

Российский нападающий "Далласа" Александр Радулов поделился впечатлениями от победы своей команды над "Нэшвиллом" (4:2) в "Зимней классике" Национальной хоккейной лиги. Встреча на открытом воздухе проходила в Далласе при 85630 зрителей. Александр записал на свой счет победную шайбу.

"Нам говорили, что в начале сезона все билеты были распроданы, но все равно до последнего в это не верилось, и погода менялась в последнее время, – сказал Радулов, слова которого приводит ТАСС. – Но все прошло удачно, я думаю, болельщики получили положительные эмоции, здорово играть в таких условиях, побольше бы таких игр".

Для Радулова эта шайба стала 12-й в сезоне. Теперь на счету 33-летнего россиянина 27 (12+15) очков в 38 играх сезона и 327 (133+194) очка в 420 играх лиги.

Напомним, "Даллас" одержал третью победу кряду и с 50 очками поднялся на третье место в Западной конференции, а "Нэшвилл", потерпевши поражение в третьей игр подряд, в ней же расположился на 11-й строчке, имея в активе 42 очка.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "звезды" в субботу, 4 января, примут "Детройт Ред Уингз", а "хищники" на следующий день на выезде сыграют с "Лос-Анджелес Кингз".