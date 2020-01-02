Очевидец запечатлел на видео момент крушения самолета в Бразилии

Легкомоторный самолет разбился сразу после взлета с высокогорного аэродрома в районе города Монте Верде в штате Минас-Жерайс на востоке Бразилии. Инцидент произошел вечером в минувшую среду, 1 января.

Воздушное судно не сумело набрать необходимую для отрыва скорость, после чего по резко свернуло вправо и врезалось в ограждение. Самолет частично разрушился и рухнул на дорогу с высоты нескольких метров.

Как сообщают СМИ, на борту самолета находились два человека – пилот и пассажир. Они получили травмы и были госпитализированы.