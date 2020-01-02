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2 января 202012:20

"Комическая ситуация": Зеленский заговорил на крымско-татарском

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал обращение Владимира Зеленского комичной ситуацией.

По его словам, президент Украины вместо ответов на вопросы о бардаке в стране, проговорил предложение на крымско-татарском языке, причислив при этом крымских татар к украинцам.

"Мы — частичка многонациональной России и у нас все было хорошо в 2019 и еще лучше будет в 2020 году", — уверен Умеров.

По его словам, лучшим подарком от Украины для крымчан будет признание того, что они сделали выбор в пользу родного дома – России, передает РИА Новости.

В своем новогоднем обращении Зеленский призвал всех украинцев к объединению. "Любить Украину означает любить всех украинцев", — сказал он. Несколько фраз он сказал на крымско-татарском, венгерском и русском языках.

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