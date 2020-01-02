Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Погба пропустит около месяца из-за травмы

Французский полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Поль Погба пропустит около месяца из-за травмы, об этом сообщил наставник "красных дьяволов" Уле-Гуннар Сульшер.

"Да, у Погба травма, ему понадобится операция на ноге, – заявил Сульшер, слова которого приводит пресс-служба "МЮ". – Он, вероятно, будет отсутствовать в течение трех или четырех недель".

Стоит отметить, что Погба в сентябре получил травму лодыжки и потратил на восстановление порядка трех месяцев, затем принял участие в двух играх и вновь перестал попадать в состав "Манчестер Юнайтед".

"Мы заботимся о здоровье наших футболистов и не рискуем теми, кто чувствуют, что еще не готов играть", – подытожил наставник "красных дьяволов".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" в среду, 1 января, на выезде проиграл "Арсеналу" со счетом 0:2 и с 31-м очком занимает пятое место в турнирной таблице. Погба в текущем сезоне принял участие в восьми матчах, в которых отдал две результативные передачи.