В Турции задержаны пилоты, доставившие Карлоса Гона из Стамбула в Бейрут

В Турции задержали семь человек по делу о побеге бывшего главы автоконцерна Renault–Nissan–Mitsubishi Карлоса Гона. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV со ссылкой на МВД страны. Четверо из них - пилоты. Анкара уже начала расследование, чтобы выяснить, как Гону удалось сбежать из Японии в Ливан через Стамбул.

По данным журналистов, он прилетел в Бейрут на частном самолете из Турции. По одной из версий, Гон покинул страну на законных основаниях по соглашению с судебными властями Японии. Сейчас в Токио разбираются — как бывший глава концерна Карлос Гон смог пересечь границу. Обстоятельства побега обрастают всё новыми подробностями.