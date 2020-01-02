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2 января 202012:47

Пьяный водитель въехал в толпу людей, отмечавших Новый год. Видео

Youtube/Espirito Santo Acontece

Нетрезвый автомобилист совершил наезд на людей, праздновавших Новый год на популярном бразильском курорте на острове Гурири в штате Эспириту-Санту. Инцидент произошел ранним утром 1 января и попал в объектив камеры уличного наблюдения.

 

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и сбил семь человек, после чего попытался скрыться с места ДТП. Его настигли полицейские, дежурившие неподалеку и ставшие очевидцами аварии.

Как сообщают СМИ, двух пострадавших, получивших наиболее серьезные травмы, доставил в больницу таксист, оказавшийся поблизости. Их состояние оценивается как тяжелое. Еще три человека были эвакуированы в больницу спасателями, прибывшими на место ЧП. Остальных травмированных после оказания первой помощи отпустили по домам.

Виновник произошедшего признался, что употреблял спиртное перед тем, как сесть за руль.

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