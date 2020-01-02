После удаления желудка у Андрея Павленко не осталось шансов на спасение

Онколог Андрей Павленко сообщил, что шансов на спасение у него больше нет.

На своей странице в Facebook он написал, что его жизненный путь завершается. Несмотря на операции и позитивную динамику, болезнь оказалась коварнее. При этом он призвал всех, кто сейчас продолжает лечение, не сдаваться и верить в выздоровление.

"Статистика вещь упрямая, и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение! Поверьте в это. Мне просто не повезло", — написал доктор.

Андрей Павленко – известный хирург-онколог, много лет оперировавший в Санкт-Петербурге. В марте 2018 года у него обнаружили рак желудка третьей стадии. Он начал вести блог, в котором рассказал о своей борьбе с раком. Даже после операции по удалению желудка он продолжал работать.