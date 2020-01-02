"Герта" заплатила 10 млн евро за переход хавбека, которым интересовались ЦСКА и "Зенит"

Аргентинский центральный полузащитник "Штутгарта" Сантьяго Аскасибар стал игроком берлинской "Герты", подписав со столичной командой долгосрочный контракт, подробности которого не разглашаются.

По данным авторитетного портала transfermarkt.de, "автозаводцы" выручили на продаже 22-летнего футболиста не менее десяти миллионов евро.

Напомним, Аскасибар, которым в разное время интересовались ЦСКА и "Зенит", воспитанник академии аргентинского " Эстудиантеса", откуда летом 2017 года за шесть миллионов евро перешел в "Штутгарт", в составе которого в текущем сезоне принял участие в 15 играх во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.