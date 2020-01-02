Хоккей. Стал известен состав России на матч молодежного чемпионата мира со Швейцарией

В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России сыграет с командой Швейцарии. Тренерский штаб российской команды во главе с Валерием Брагиным определился со стартовым составом на предстоящее противостояние.

Вратари: Аскаров (Мифтахов);

Первое звено: Романов – Галенюк, Денисенко – Хованов – Соколов;

Второе звено: Пыленков – Замула, Дорофеев – Морозов – Александров;

Третье звено: Мисюль – Журавлев, Марченко – Воронков, Подколзин;

Четвертое звено: Малышев, Ртищев – Круглов – Сорокин, Грошев.

🏒 Состав на четвертьфинал МЧМ! Играем против сборной Швейцарии, стартовое вбрасывание в 14.30 по мск#снамироссия pic.twitter.com/OVZ6UnXHRM — Хоккей России (@russiahockey) January 2, 2020

На групповом этапе турнира российские хоккеисты уступили чехам (3:4), разгромили канадцев (6:0), проиграли американцам (1:3), победили немцев (6:1) и с шестью очками вышли в плей-офф с третьего места группы B.

Матч Швейцария – Россия состоится в четверг, 2 января, и пройдет на льду "Верк-Арены" в Чехии, начало – в 14:30 по московскому времени. Также путевки в полуфинал турнира разыграют Канада – Словакия, США – Финляндия и Швеция – Чехия.