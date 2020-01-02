Территориальные претензии Эстонии: Слуцкий ответил Пыллуаасу

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал слова председателя парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о Тартуском договоре 1920 года.

"Заявления спикера парламента Эстонии о Тартуском мирном договоре в вопросе российско-эстонской границы некорректны и неприемлемы", — написал Слуцкий в "Твиттере".

По его мнению, это отбрасывает Россию и Эстонию на 15 лет назад и подрывает усилия по заключению нового договора.

Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, по которому сто лет назад была установлена граница между советской Россией и Эстоний, до сих пор действует и находится в реестре ООН. По нему часть нынешних Ленинградской и Псковской областей отходила прибалтийской республике, напоминает РИА Новости. В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.

Ранее Пыллуаас уже призывал вернуть Эстонии "аннексированные земли". Москва считает этот договор лишь историческим документом. Договор утратил свою силу, когда Эстония вошла в состав СССР в 1940-м, а земли были возвращены России в рамках союзных отношений.