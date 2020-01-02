Камера наблюдения запечатлела взрыв газа в жилом доме в Твери

В Сети опубликовано видео взрыва газа в жилом доме на бульваре Гусева в Твери, прогремевшего утром в четверг, 2 января.

Напомним, что инцидент произошел в одной из квартир на третьем этаже жилого дома.

В результате ЧП пострадали два человека. Мужчина и женщина, получившие ожоги второй степени, оперативно доставлены в лечебное учреждение, из здания было эвакуировано около полусотни человек.

Как уточняют местные СМИ, газ взорвался в тот момент, когда хозяйка квартиры попыталась приготовить еду своему супругу, пришедшему с работы.

Дом получил повреждения – взрывом выбило оконные рамы и бетонное ограждение лоджий, в ходе осмотра были обнаружены трещины в потолке, полу и внешней стене.