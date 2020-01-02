Житель Омска зажег в новогоднюю ночь и подорвал себя петардой. Видео

В новогоднюю ночь запуск одной из петард едва не оказался фатальным — пиротехника внезапно рванула практически в руках запускающего ее мужчины.

От взрыва, как пишет издание "Город55", зажигающего человека отбросило в сторону.

Автор видео рассказал, что позже оглушенный мужчина смог самостоятельно покинуть двор, а скорая помощь не приезжала.