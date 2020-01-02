В новогоднюю ночь в Москве родились 53 ребенка

В новогоднюю ночь в Москве родились 53 младенца – 30 мальчиков и 23 девочки. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Последний малыш, рожденный в уходящем году, появился на свет в 23:50. А первая маленькая москвичка в новом году родилась в 00:10 — она весит 3150 граммов. Всем семьям подарят набор для новорожденного. Кроме того, родители, которые уже выбрали имя для малыша, могут получить свидетельство о рождении ребенка сразу при выписке.

Для тех, кто хочет зарегистрировать своего ребенка позже, телеканал "Москва 24" сообщает, что в новогодние праздники городские службы работают в особом режиме. Так, до 8 января будут закрыты большинство центров "Мои документы". В каждом округе будет работать дежурный офис, но и там можно будет получить лишь ограниченное количество услуг.

Также в новогодние праздники будут открыты три загса. В Грибоедовском загсе пожениться можно будет 3 и 7 января, во Дворце бракосочетания номер 3 – 5 и 7 января, а во Дворце бракосочетания номер 5 – 4 и 7 января.