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Ситуация на Украине 1 час назад

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2 января 202015:10

ГПУ превратилась в Офис генерального прокурора

На Украине прекратила свое существование Генеральная прокуратура. У ведомства появилось новое название — Офис генерального прокурора. Такое нововведение стало частью масштабной реорганизации надзорного органа.

Она понадобилась из-за массового недовольства украинцев работой Генпрокуратуры. По данным социологических опросов Центра Разумкова, недоверие к структуре высказали 70 процентов опрошенных, передает РИА Новости.

В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, отмечается, что ГПУ была политизированной, разделенной на сферы влияния и ориентированной на ведомственные войны. Там также отмечается, что там работали прокуроры, которые обслуживали интересы олигархов, политических сил, других влиятельных людей в украинском обществе. Некоторые же просто обогащались, используя свои прокурорские полномочия.

Во время реформы была проведена переаттестация кадров. После нее 55 процентов прокуроров оставили органы из-за служебного несоответствия. В августе 2019 года должность нового генерального прокурора Украины занял Руслан Рябошапка, бывший замминистра юстиции и замглавы Офиса президента Украины. До этого ГПУ руководил Юрий Луценко, экс-глава МВД в правительстве Юлии Тимошенко и экс-лидер "Блока Петра Порошенко".

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