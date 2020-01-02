Полиция ищет парашютистов, прыгнувших с балкона жилого дома в Красноярске

Стражи порядка начали проверку информации о парашютистах-экстремалах, прыгнувших с балкона жилого дома в Красноярске, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД РФ.

Любители бейсджампинга совершили прыжок с 24 этажа. Судя по видео, снятому очевидцем, все прошло благополучно и экстремалы не пострадали.

Они успешно приземлились на землю и покинули место прыжка. Теперь с ними хотят побеседовать сотрудники правоохранительных органов.