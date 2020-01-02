Морские львы утопили брошенную в Олимпии яхту

На севере США морские львы утопили яхту. По мнению местного жителя, снявшего на видео отдыхающих животных, инцидент может быть следствием мошеннических действий хозяина судна.

Яхта была брошена в начале зимы в заливе Пьюджет, штат Вашингтон, и по словам очевидцев, плавательное средство находилось в плачевном техническом состоянии и едва держалось на поверхности воды в то время, как из каюты доносился запах гниющей еды, привлекающий морских львов.

Животные не замедлили явиться и уютно расположились на судне, изрядно его перекосив — свидетельство варварского отношения к изделию, созданному людьми, было снято на видео в середине декабря 2019 года.

Кадры, снятые двумя неделями позже, демонстрируют, что судно все же не выдержало натиска массивных ластоногих и затонуло.

Пользователь социальной сети, опубликовавший оба видео, считает, что яхта с приманкой была брошена на произвол судьбы специально. Вероятно, хозяин рассчитывал на подобный исход и планировал получить страховое возмещение за затонувшее судно.