Во время ссоры у матери из-под носа увели шестилетнюю дочь

Московские следователи разбираются в ситуации с шестилетней девочкой, которую в новогоднюю ночь увела из ее квартиры посторонняя женщина.

Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, инцидент произошел в квартире жилого дома на улице Яблочкова. Там живет девочка со своей мамой. В ночь на 1 января они вместе с гостями отмечали Новый год. В ходе празднования одна из женщин взяла девочку и ушла.

Через какое-то время мать обратилась в полицию с заявлением о пропаже дочери. В этот же день женщину и девочку нашли и доставили в следственный отдел. Женщина пояснила, что во время праздника гости поссорились, девочка разрыдалась и попросила увести ее из квартиры. Женщина согласилась и отвела девочку к себе домой, а на следующий день собиралась вернуть ее матери.

Сейчас решается вопрос о лишении матери родительских прав или ограничении ее в этих правах. Девочку передали в органы опеки и попечительства, ее здоровью ничего не угрожает, пишет ТАСС.