Загадочные провалы: под Якутском ученые обнаружили полости в вечной мерзлоте

Недалеко от Якутска обнаружены загадочные провалы в земле. Огромные полости образуются из-за вымывания подземных грунтов — потоки воды растапливают мерзлоту. В результате подобных процессов образуются уникальные ледники.

Эти загадочные провалы в земле были обнаружены в районе ручья Улахан-Тарын, недалеко от города Якутска. В научном сообществе это явление известно как термосуффозия, и ее последствия могут быть разрушительны.

Такие провалы образуются в результате вымывания подземных грунтов — потоки воды растапливают мерзлоту и выносят песок. В результате чего в земле образуются огромные полости.

«Все вытекает ручьями из под склона, там видно лед, вот сейчас что-то обрушится», — говорит один из исследователей. Изучением этих природных процессов, занимаются специалисты института мерзлотоведения. Наблюдая за их динамикой, ученые поражаются, насколько быстро образуются новые овраги.

«Максимальные скорости в год, приращения этих провалов достигали 3 тысяч кубометров, это достаточно большой объем. В настоящее время мы наблюдаем некоторое затухание этих процессов на данном участке, но не исключено что новый участок разгрузки может появиться недалеко от дороги», — говорит Леонид Гагарин, старший научный сотрудник лаборатории подземных вод и геохимии криолитозоны института мерзлотоведения.

По мнению исследователей, обнаруженные провалы пока не представляют опасности, но в будущем могут угрожать инфраструктуре. В пятистах метрах от крайней воронки пролегает федеральная трасса "Лена".

Процессы термосуффозии, по словам специалистов из Института мерзлотоведения, науке известны уже давно. В Якутии их стали наблюдать впервые еще в 60-е годы прошлого века. С того момента ученые научились их прогнозировать.

Чтобы определить место потенциального обрушения, геологи используют методы георадиолокации. Основываясь на полученных данных, они могут спрогнозировать возможный участок следующего провала, достаточно знать уровень подземного водоносного горизонта.

«Процессы циклично формируются, усиливаются, когда наступает высокая увлажненность территории, когда много выпадает атмосферных осадков, они попадают в грунт и идет подземный поток, который вызывает разгрузки, — отмечает и. о. заведующей лаборатории подземных вод и геохимии криолитозоны Института мерзлотоведения Надежда Павлова.

Ученые утверждают, явление термосуффозии характерно для регионов с вечной мерзлотой. Визитная карточка Якутии — ледник "Булус" — тоже является результатом подобных процессов и, возможно, в недалеком будущем копилка уникальных мест России сможет пополнится новыми самородками.