Витренко "подсветил" Порошенко цели для критики

Исполнительный директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко назвал лицемерием критику со стороны бывшего президента страны Петра Порошенко в связи с подписанием газового контракта с Россией. Об этом он написал в своем Facebook.

По мнению Витренко, что прежде чем критиковать кого-то за его действия, лучше "спросить у тех, кто разбирается в предмете". Он предложил подвергнуть критике тех, кто допустил строительство "Турецкого потока" и "Северного потока-2.

Кроме того, глава "Нафтогаза" предложил экс-президенту покритиковать тех, кто не выполнил задание сделать Украину независимой от импорта газа.

Порошенко ранее заявил, что новый газовый контракт Украины и РФ, подписанный вечером 30 декабря прошлого года, не является победой для украинского государства.