Бельгийский суд встал на сторону Пучдемона и Комина

Бельгийский суд встал на защиту бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и экс-советника регионального правительства Тон Комина. Судебное решение приостанавливает действие европейских ордеров на арест каталонских политиков. Об этом сам Пучдемон написал в четверг в Twitter​​​.

По мнению суда, Пучдемон и Комин получили иммунитет от судебных преследований после победы на выборах в Европарламент от списка каталонской коалиции Lliures per Europa. По закону политики должны были лично поклясться в верности конституции в испанском ЦИК в Мадриде, пишет РИА Новости. Однако, в тот момент в Испании они были в списке разыскиваемых лиц. Акты клятвы, заверенные нотариусом, Пучдемон и Комин прислали в испанскую столицу с адвокатами, но ЦИК отказался их принять.

Ранее вышестоящая палата Суда ЕС 20 декабря признала право Пучдемона и Комина на исполнение обязанностей евродепутатов. 20 декабря они получили временные пропуска в Европарламент.